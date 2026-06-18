Javier Aguirre adelantó cuáles son las opciones que maneja la Selección Mexicana para sustituir a César Montes en el duelo frente a Corea del Sur, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

El estratega mexicano señaló que Edson Álvarez, Israel Reyes y Luis Romo cuentan con las condiciones necesarias para desempeñarse como zagueros centrales, por lo que cualquiera podría asumir la responsabilidad.

Las declaraciones surgieron después de la expulsión de Montes ante Sudáfrica, una baja sensible para el conjunto nacional de cara a un encuentro que podría definir posiciones importantes.

Javier Aguirre destaca la experiencia y versatilidad de quienes reemplazarían a César Montes

Aguirre explicó que Edson Álvarez inició su carrera como defensa central y conserva cualidades importantes para desempeñarse en esa zona del campo durante partidos exigentes.

El seleccionador también resaltó las características de Israel Reyes, quien comenzó como mediocampista defensivo antes de consolidarse como defensor en distintos esquemas tácticos.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Sobre Luis Romo, recordó que dio sus primeros pasos como zaguero por izquierda en Querétaro, experiencia que podría resultar útil ante cualquier contingencia.

Para el entrenador, los tres futbolistas poseen buen juego aéreo, capacidad de anticipación y recursos suficientes para competir al máximo nivel internacional.

La ausencia de Montes será obligada tras la tarjeta roja directa recibida durante los minutos finales del encuentro frente a Sudáfrica.

De acuerdo con el reglamento, el defensor deberá cumplir un partido de suspensión y no estará disponible para enfrentar a Corea del Sur.

Si la FIFA no determina una sanción adicional tras revisar el informe arbitral, Montes podrá regresar para el último partido de la fase de grupos ante Chequia.

El central mexicano fue expulsado tras derribar a Khuliso Mudau en una acción de peligro durante el tiempo agregado, cuando el triunfo nacional ya parecía definido.