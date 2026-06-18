Miguel Herrera, ex entrenador de la Selección Mexicana, predijo triunfo del Tri sobre Corea este jueves 18 de junio en el Mundial 2026.

Con marcador de 2-1, México asumirá el liderato del Grupo A del Mundial 2026, de acuerdo al pronóstico de Miguel Herrera.

El 2-1 pronosticado por Miguel Herrera coincide con el resultado más reciente entre México y Corea en un Mundial.

Ese partido fue en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, cuando México se llevó el triunfo con anotaciones de Carlos Vela y Javier Hernández.

Miguel Herrera fue entrenador de la Selección Mexicana. (MEXSPORT)

Miguel Herrera pone a México en la siguiente ronda del Mundial 2026

Si México derrota a Corea en la Jornada 2 del Mundial 2026, como predijo Miguel Herrera, el Tri amarrará su pase a la siguiente ronda del torneo.

Con 6 puntos en su cuenta, México clasificaría a la siguiente ronda, aunque tendría definir en qué lugar ante Chequia, en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Miguel Herrera dirigirá al Atlante en la Liga MX, pero antes de hacerlo es comentarista en la cadena TUDN en el Mundial 2026.

¿Cómo llega México al partido contra Corea en el Mundial 2026?

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, como parte de la Jornada 1 del Mundial 2026.

Con esa victoria, México se apoderó de la cima del Grupo A del Mundial 2026, empatado en puntos con Corea del Sur que superó 2-1 a Chequia, pero con mejor diferencia de goles.

El partido México vs Corea se disputa este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara.