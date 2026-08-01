La continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA atraviesa uno de sus momentos más delicados.

Luego de la controversia generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise, la UEFA estaría preparando una ofensiva para impulsar la salida del dirigente suizo si decide permanecer en el cargo.

UEFA pide que Gianni Infantino renuncie a su cargo en la FIFA

De acuerdo con información publicada por The Telegraph, las 55 asociaciones nacionales que integran la UEFA están dispuestas a promover una moción de censura contra Gianni Infantino, quien enfrenta fuertes críticas tras proponer la venta de participaciones de una empresa vinculada a los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA a inversionistas privados.

La iniciativa generó un amplio rechazo entre las confederaciones continentales y diversas federaciones nacionales, lo que obligó a la FIFA a retirar el proyecto. Sin embargo, para la UEFA, la decisión llegó demasiado tarde.

UEFA prepara ofensiva para pedir la salida de Gianni Infantino de la FIFA. (Fernando Calistro / AP Photo/Fernando Calistro)

El organismo rector del futbol europeo aseguró que el presidente de la FIFA ha perdido la confianza de buena parte de la comunidad futbolística internacional debido a la forma en que impulsó la propuesta.

Incluso, antes de que el plan fuera retirado, la UEFA había advertido que estaba dispuesta a boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante.

¿Qué ha dicho Gianni Infantino sobre la decisión de la UEFA?

Aunque el máximo organismo del futbol mundial dio marcha atrás con FIFA Forward Enterprise, la tensión entre la FIFA y la UEFA permanece elevada.

Por ahora, Gianni Infantino no ha manifestado su intención de dejar la presidencia de la FIFA, pero la presión continúa aumentando y las próximas semanas podrían ser determinantes para definir el futuro del dirigente.