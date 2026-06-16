México vs Corea se enfrentan en su segundo partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el jueves 18 de junio a las 19 horas.
- Partido: México vs Corea
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
México vs Corea: Fecha del partido del Tri en el Mundial 2026
El jueves 18 de junio de 2026 será el partido México vs Corea del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo A.
México vs Corea: Horario del partido del Tri en el Mundial 2026
México vs Corea iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Guadalajara.
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México vs Corea: ¿Dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?
México vs Corea podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el jueves 18 de junio .
- Partido: México vs Corea
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 18 de junio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Guadalajara
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo quedaron México y Corea en sus debuts en el Mundial 2026?
México debutó en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el jueves 11 de junio, partido inaugural del torneo en el Estadio Ciudad de México que ganó 2-0 el Tri.
Por su parte, Corea venció 2-1 a Chequia también el 11 de junio.