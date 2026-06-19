Portugal debutó en el Mundial 2026 con un empate ante la selección de la República Democrática del Congo, que horas después provocó que se evidenciara una crisis interna en el plantel a través de las redes sociales.

La crisis la detonaron unas palabras del seleccionado portugués Joao Neves, quien habló sobre el papel de Cristiano Ronaldo, líder natural de la selección de Portugal.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás" Joao Neves

Estallan las redes sociales contra Joao Neves

Las palabras de Joao Neves sonaron a un ataque directo contra Cristiano Ronaldo, y el autor del mensaje fue el objetivo de los reclamos de los aficionados de Portugal en las redes sociales.

También se acusó a seleccionados como Bruno Fernandes, Vitinha y Pedro Neto de boicotear a Cristiano Ronaldo dentro del campo al ignorarlo y no pasarle el balón.

Mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo en redes sociales (@Katia Aveiro)

Las reacciones de las familias de los jugadores

La situación crítica entre los jugadores de Portugal creció tanto, que la novia de Joao Neves desactivó los comentarios en su última publicación en Instagram tras los mensajes de enojo recibidos.

A su vez, Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo alimentó la polémica en Instagram acusando al equipo de “desaprender mágicamente a recuperar balones y hacer contraataques”.

La crisis individual de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

Más allá de las polémicas en las redes sociales, la realidad es que Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento con Portugal, y suma diez partidos entre torneos de Eurocopa y Mundiales sin anotar.

Sin embargo, Roberto Martínez, DT de Portugal y quien decide las alineaciones, no piensa hacer mucho contra Cristiano Ronaldo, en una señal para calmar la crisis interna,

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles” Roberto Martínez, DT Portugal

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal en el Mundial 2026?

Portugal tendrá que aislarse del ruido externo para volver a jugar en el Mundial 2026 como parte del Grupo K, el martes 23 de junio ante Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo y Portugal ocupan el tercer lugar del Grupo K en el Mundial 2026 con un puntos, sector que lidera Colombia con 3 unidades.