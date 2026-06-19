Bruno Miguel Borges Fernandes, capitán del Manchester United y referente de la Selección de Portugal, se ha consolidado como uno de los mediocampistas más creativos y líderes de su generación.

Su carrera inició en el fútbol formativo de Infesta y Boavista, antes de dar el salto a Italia con Novara, Udinese y Sampdoria.

En el Sporting CP explotó como estrella, lo que lo llevó en 2020 al Manchester United, donde hoy es pieza clave en la Premier League y símbolo de liderazgo.

¿Quién es Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes es un centrocampista portugués reconocido por su visión, liderazgo y capacidad goleadora. Ha desarrollado su carrera en clubes como Novara, Udinese, Sampdoria, Sporting CP y Manchester United, consolidándose como una figura clave en el fútbol europeo.

Entre sus principales logros destaca la conquista de la Liga de las Naciones de la UEFA 2019 con Portugal, además de múltiples títulos nacionales en Portugal y reconocimientos individuales en la Premier League.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United y figura clave de Portugal. (@brunofernandes8/Instagram)

¿Qué edad tiene Bruno Fernandes?

Bruno Miguel Borges Fernandes nació el 8 de septiembre de 1994 en Maia, Portugal, por lo que en 2026 tiene 31 años de edad.

¿Bruno Fernandes tiene pareja?

Sí, Bruno Fernandes está casado con Ana Pinho, su pareja de la adolescencia. La relación comenzó en su ciudad natal, Maia, Portugal, y la pareja contrajo matrimonio en 2015, manteniendo una relación estable desde entonces.

¿Qué signo zodiacal es Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes es del signo Virgo, perteneciente al elemento Tierra. Este signo se asocia con la disciplina, el análisis, la responsabilidad y la constancia, características que se reflejan en su estilo de juego.

¿Bruno Fernandes tiene hijos?

Sí, Bruno Fernandes tiene dos hijas, nacidas en el 2017 y 2022.

¿Qué estudió Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes no cuenta con formación universitaria registrada. Su desarrollo académico se centró en su etapa formativa dentro del fútbol, pasando por academias como Infesta, Boavista y Novara, antes de consolidarse como profesional en Europa.

¿En qué ha trabajado Bruno Fernandes?

Bruno Fernandes es un futbolista profesional reconocido por su liderazgo en el Manchester United y su papel clave en la selección portuguesa. Es considerado uno de los mediocampistas más creativos de su generación.