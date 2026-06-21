Portugal vs Uzbekistán se enfrentan en su segundo partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmite ViX el martes 23 de junio a las 11 horas.

  • Partido: Portugal vs Uzbekistán
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Houston, Texas
  • Transmisión: ViX
Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Portugal vs Uzbekistán: Día del partido del Grupo K del Mundial 2026

El martes 23 de junio de 2026 será el partido Portugal de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán del Mundial 2026.

Portugal vs Uzbekistán: Hora para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México en actividad del Grupo K del Mundial 2026.

Portugal vs Uzbekistán: Canal para ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Portugal vs Uzbekistán
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Martes 23 de junio del 2026
  • Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Houston, Texas
  • Transmisión: ViX

¿Cómo quedaron Portugal y Uzbekistán en la jornada 1 del Mundial 2026?

Portugal y Uzbekistán comparten el Grupo K del Mundial 2026 con las selecciones de Congo y Colombia.

Uzbekistán perdió 1-3 ante Colombia en el Mundial 2026, mientras que Congo empató con Portugal.