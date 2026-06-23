Cristiano Ronaldo respondió a las dudas acerca de su nivel anotando dos goles en el triunfo de Portugal, 5-0 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026.

Marcador: Portugal 5-0 Uzbekistán

El capitán portugués apareció cuando su selección más lo necesitaba, para aclarar el panorama de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

CR7 anotó sus primeros goles en el primer tiempo, convirtiéndose en el primero en anotar en seis mundiales distintos.

Portugal vs Uzbekistán: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Portugal vs Uzbekistán terminó con victoria 5-0 a favor de la selección europea que suma 4 puntos en el Mundial 2026.

Uzbekistán ya quedó eliminado del Mundial 2026 tras acumular dos derrotas en el torneo.

Goles y situaciones del partido Portugal vs Uzbekistán:

Minuto 6: Cristiano Ronaldo abrió el marcador a favor de Portugal vs Uzbekistán

Minuto 17: Nuno Méndez aumentó la ventaja de Portugal ante Uzbekistán.

Minuto 39: Cristiano Ronaldo hizo su décimos gol en Mundiales.

Minuto 60: Gol en contra del portero uzbeco a favor de Portugal, 4-0

Minuto 87: Rafael Leao selló la goleada, 5-0

Cristiano Ronaldo apareció de manera brillante en el Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Así va el Grupo K del Mundial 2026 tras la victoria de Portugal vs Uzbekistán

Portugal llegó a 4 puntos en el liderato provisional del Grupo K del Mundial 2026, acercándose a la siguiente ronda.

Grupo K

Portugal | 4 puntos

Colombia | 3 puntos

Congo | 1 punto

Uzbekistán | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Portugal y Uzbekistán en el Mundial 2026?

Portugal y Uzbekistán juegan en la Jornada 3 del Mundial 2026 el sábado 27 de junio en el último día de actividades de la fase de grupos.

Colombia vs Portugal y Congo vs Uzbekistán serán los partidos del Grupo K en la Jornada 3 del Mundial 2026.