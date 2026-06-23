Cristiano Ronaldo hizo historia este martes 23 de junio al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas Mundiales distintas, tras anotar frente a Uzbekistán en el Mundial 2026.

  1. Mundial 2006 | 1 gol
  2. Mundial 2010 | 1 gol
  3. Mundial 2014 | 1 gol
  4. Mundial 2018 | 4 goles
  5. Mundial 2022 | 1 gol
  6. Mundial 2026 | 1 gol

A sus 41 años, el capitán de Portugal sigue vigente y suma ya 9 goles repartidos en seis ediciones mundialistas, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos‑México‑Canadá 2026.

Aunque Lionel Messi y Kylian Mbappé dominan la tabla de goleo del Mundial, Cristiano Ronaldo mantiene su legado intacto y busca guiar a Portugal hacia la siguiente ronda.

Cristiano Ronaldo fue la última estrella en anotar en el Mundial 2026

Con Lionel Messi y Kylian Mbappé disputando el liderato de goleo del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tardó en entrar a una carrera que parece tener perdida.

Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026.
Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Erling Haaland y Harry Kane, los otros grandes goleadores del torneo, también suman tantos en la competencia.

Erling Haaland marcó doblete ante Senegal.
Erling Haaland marcó doblete ante Senegal. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Portugal busca el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Tras empatar ante Congo en su presentación en el Mundial 2026, Portugal de Cristiano Ronaldo encaró a Uzbekistán con la necesidad de ganar para seguir en la búsqueda del pase a la siguiente ronda.

Colombia con 3 puntos, y que juga más tarde ante Congo, encabeza el Grupo K del Mundial 2026 tras la Jornada 1 de la competencia.

Portugal vs Colombia se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos el sábado 27 de junio, partido en el que podrían definir al líder del sector.