Cristiano Ronaldo hizo historia este martes 23 de junio al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Copas Mundiales distintas, tras anotar frente a Uzbekistán en el Mundial 2026.

Mundial 2006 | 1 gol Mundial 2010 | 1 gol Mundial 2014 | 1 gol Mundial 2018 | 4 goles Mundial 2022 | 1 gol Mundial 2026 | 1 gol

A sus 41 años, el capitán de Portugal sigue vigente y suma ya 9 goles repartidos en seis ediciones mundialistas, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos‑México‑Canadá 2026.

Aunque Lionel Messi y Kylian Mbappé dominan la tabla de goleo del Mundial, Cristiano Ronaldo mantiene su legado intacto y busca guiar a Portugal hacia la siguiente ronda.

Cristiano Ronaldo fue la última estrella en anotar en el Mundial 2026

Con Lionel Messi y Kylian Mbappé disputando el liderato de goleo del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tardó en entrar a una carrera que parece tener perdida.

Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Erling Haaland y Harry Kane, los otros grandes goleadores del torneo, también suman tantos en la competencia.

Erling Haaland marcó doblete ante Senegal. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Portugal busca el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Tras empatar ante Congo en su presentación en el Mundial 2026, Portugal de Cristiano Ronaldo encaró a Uzbekistán con la necesidad de ganar para seguir en la búsqueda del pase a la siguiente ronda.

Colombia con 3 puntos, y que juga más tarde ante Congo, encabeza el Grupo K del Mundial 2026 tras la Jornada 1 de la competencia.

Portugal vs Colombia se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos el sábado 27 de junio, partido en el que podrían definir al líder del sector.