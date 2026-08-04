La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que el lunes 31 de agosto de 2026 es la fecha de inicio de clases de primer ingreso de nivel licenciatura del ciclo escolar 2027-2027.

“El inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para las de Pase Reglamentado como las del concurso de selección”. UNAM

La Máxima Casa de Estudios señaló que el 31 de agosto iniciarán clases tanto las personas que ingresan por Pase Reglamentado como las del concurso de selección.

En tanto, el reinicio de clases para las alumnas y alumnos que ya realizan estudios de licenciatura en la UNAM, será el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

UNAM confirma la fecha de inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 (UNAM )

¿Por qué el inicio de clases de la UNAM tendrá diferentes fechas para nuevo ingreso?

El inicio de clases de la UNAM tendrá dos fechas distintas debido a que las personas que se encuentran en proceso de selección todavía presentarán presencialmente el examen de control.

La Universidad anunció que el rector Leonardo Lomelí Vanegas pidió que el martes 4 de agosto se publique y difunda, a través de los medios oficiales de la UNAM, la información sobre las fechas y sedes del examen de control.

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