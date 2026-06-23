La Selección de Portugal afrontará un partido decisivo en el Mundial de 2026 cuando se enfrente a Uzbekistán en la segunda jornada de la fase de grupos.

Tras empatar en su debut ante la República Democrática del Congo, el conjunto de Cristiano Ronaldo está obligado a conseguir una victoria para mantenerse en la pelea por un boleto a los dieciseisavos de final.

Cristiano Ronaldo debe demostrar que es el referente de Portugal

Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien disputa una nueva Copa del Mundo y sigue siendo el referente de una selección que busca cumplir con las altas expectativas generadas antes del torneo.

Cristiano Ronaldo sabe que el margen de error es reducido y que sumar tres puntos resulta fundamental para evitar complicaciones en la última fecha de la fase de grupos.

El empate frente al Congo dejó sensaciones encontradas en Portugal, pues aunque el equipo mostró momentos de buen futbol, no logró reflejar su superioridad en el marcador y terminó cediendo puntos valiosos. Ahora, la presión aumenta ante una selección uzbeka que ha demostrado ser competitiva y que también lucha por mantenerse con vida en el torneo.

Cristiano Ronaldo no puede fallar: Portugal se juega mucho ante Uzbekistán. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Portugal está a un partido de conocer si sigue en la pelea del Mundial 2026

Con la clasificación en juego, el duelo entre Portugal y Uzbekistán promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que una victoria acercaría al conjunto de Cristiano Ronaldo a la siguiente ronda.

Mientras que otro tropiezo podría poner en riesgo el sueño mundialista de los lusos y complicar seriamente su camino en la Copa del Mundo de 2026.