Joao Neves le regaló al mundo del futbol uno de los momentos más épicos en la historia de ese deporte al marcar dos goles de chilena con el PSG en tan solo 7 minutos en la Ligue 1 de Francia.

Fue durante el partido entre Toulouse y PSG que, además de haber nueve goles en el juego, Joao Neves anotó un doblete de chilenas y su equipo se llevó la victoria por 3-6 en calidad de visitante.

La primera chilena de Joao Neves ocurrió al minuto 7 del primer tiempo cuando el PSG cobró un tiro libre, mandó el balón al centro y tras un cabezazo dentro del área, le quedó al portugués para golpear el balón de forma espectacular.

Posteriormente, al minuto 14, llegó el doblete de chilena para Joao Neves, ya que hubo un pase a Hakimi, quien mandó un centro, el portugués controla con el pecho y se lanza para poner su doblete.

¿Quién es Joao Neves? El futbolista del PSG que hizo historia al marcar un doblete de chilenas

Joao Neves, el futbolista del PSG que hizo historia al marcar un doblete de chilenas, es un jugador portugués que juega de mediocampista en el equipo parisino de la Ligue 1.

Joao Neves firmó su primer contrato como profesional con el Benfica en diciembre de 2020. Fue nombrado el mejor futbolista Sub-21 de la temporada 2023-2024 por su destacada actuación tanto en el equipo de la liga portuguesa como con su selección nacional.

Para el 5 de agosto de 2024 firmó su traspaso con el PSG por cinco temporadas. Debutó con los parisinos en la victoria 4-1 sobre Le Havre, ingresando de suplente y mandando dos asistencias, una a Dembelé y otra a Barcola.

¿Qué edad tiene Joao Neves?

Joao Neves nació el 27 de septiembre de 2004 y actualmente tiene 20 años de edad.

¿Quién es la pareja de Joao Neves?

Joao Neves tiene una relación sentimental con la actriz portuguesa Madalena Aragao de 19 años de edad.

¿Joao Neves tiene hijos?

Debido a su corta edad, no existe información oficial de que tenga hijos.

¿Qué signo zodiacal es Joao Neves?

Joao Neves nació el 27 de septiembre de 2004, por lo que su signo zodiacal es Libra.

¿Joao Neves ha ganado títulos?

Joao Neves cuenta con un total de 7 títulos en su carrera tras su paso por el Benfica y con su actual equipo, el PSG.

Con los portugueses ganó la Primeira Liga y la Supercopa de Portugal, mientras que con el PSG tiene una Supercopa de Francia, una Ligue 1, una Copa de Francia y una UEFA Champions League.