José Julio Mendoza Mendoza denunció haber sido derribado por un integrante del staff cuando estaba a punto de concluir la Carrera de Colores de Huamantla, hecho registrado en video.

El incidente ocurrió durante la cuarta edición del evento deportivo celebrado en Huamantla, Tlaxcala. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron indignación entre usuarios de redes sociales.

Tras la difusión del video, autoridades municipales, la empresa organizadora y Ricardo Romano Corona, señalado como responsable, emitieron posicionamientos sobre lo ocurrido y las acciones posteriores.

Video de la Carrera de Colores de Huamantla desata críticas

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto, durante la Carrera de Colores 2026, organizada dentro de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026.

Mendoza explicó que buscó inscribirse previamente, pero los registros estaban agotados. Aun así, decidió recorrer la ruta porque llevaba semanas preparándose para completar la competencia.

Taclean a un adulto mayor en la Carrera de Colores de Huamantla (Captura de video)

Según su versión, únicamente faltaban alrededor de 2 metros para cruzar la meta cuando un integrante del staff le bloqueó el paso.

El video muestra a Ricardo Romano Corona colocándose frente al corredor y provocando que el adulto mayor cayera de espaldas ante otros participantes y asistentes.

La grabación generó numerosas reacciones, mientras usuarios exigieron investigar el incidente y garantizar un trato digno para quienes participan en eventos deportivos.

El presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, afirmó que cualquier posible agresión deberá investigarse conforme a la ley y aclaró que la organización correspondió a Zona T.

🚨🇲🇽 | INDIGNANTE



Durante la Carrera de Colores en Huamantla, Tlaxcala, uno de los organizadores TACLEÓ a un adulto mayor cuando estaba a punto de cruzar la meta, provocándole una FUERTE CAÍDA.



Como siempre, el gobierno municipal SE DESLINDÓ de lo ocurrido... pic.twitter.com/7XY9ogEiG4 — Sergio (@Seergiot3ck) August 3, 2026

Ricardo Romano Corona ofrece disculpas tras la polémica

Tras la difusión del video, Ricardo Romano Corona publicó un mensaje donde ofreció una disculpa pública y reconoció que su actuación durante la Carrera de Colores de Huamantla fue reprobable.

En su pronunciamiento, señaló que asume la responsabilidad por lo ocurrido y admitió que su intervención representó una falta de respeto hacia algunos participantes del evento deportivo.

Por su parte, Zona T, empresa responsable de la organización, reconoció que durante la aplicación de los protocolos de acceso a la meta ocurrieron conductas inapropiadas y anunció una revisión interna.

La empresa informó que analizará lo sucedido para esclarecer los hechos y fortalecer sus procedimientos de actuación, con el objetivo de evitar incidentes similares en futuras ediciones de la carrera.