Bernardo Silva se unió oficialmente al Real Madrid este lunes 3 de agosto sin costo de traspaso tras finalizar su vínculo con el Manchester City.

El Real Madrid anunció el fichaje de Silva como agente libre el pasado 17 de junio de 2026, pero el portugués apenas vivió su primer día como merengue al que llega tras firmar un acuerdo por dos temporadas.

¿Por qué llegó Bernardo Silva al Real Madrid sin costo de traspaso?

El contrato de Bernardo Silva con el Manchester City terminó y se convirtió en agente libre, por lo que el Real Madrid no tuvo que pagar nada por los derechos del mediocampista.

Aunque se considera un traspaso gratis, reportes de medios como Mundo Deportivo señalan que el Real Madrid pagará unos 10 millones de euros de prima por el fichaje a Bernardo Silva.

Bernardo Silva ya porta los colores del Real Madrid

El primer día de Bernardo Silva con el Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid ya contó este lunes 3 de agosto con Bernardo Silva, quien tras concluir su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Portugal estuvo de vacaciones.

El futbolista de 31 años se puso bajo las órdenes del técnico madridista, José Mourinho, convirtiéndose en uno de los refuerzos estrella de la plantilla de cara a la campaña 2026/27.