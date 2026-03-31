El Mundial 2026 sumó este martes 31 de marzo a sus últimas 6 selecciones clasificadas al torneo que inicia el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, para redondear la cifra mágica de 48 países.

Con 42 selecciones clasificadas arrancaron el 26 de marzo los repechajes de Europa e intercontinentales para el Mundial 2026.

Seis países clasificaron al Mundial 2026 tras ganar sus finales de repechaje

Este martes 31 de marzo con seis finales del repechaje mundialista que se jugaron en México y diversos países de Europa, se completó la lista de 48 selecciones clasificadas.

A continuación te compartimos quiénes son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

México (anfitrión) Estados Unidos (anfitrión) Canadá (anfitrión) Australia Irán Japón Jordania República de Corea Catar Arabia Saudí Uzbekistán Argelia Cabo Verde Costa de Marfil Egipto Ghana Marruecos Senegal Sudáfrica Túnez Curazao Haití Panamá Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Nueva Zelanda Austria Bélgica Croacia Inglaterra Francia Alemania Países Bajos Noruega Portugal Escocia España Suiza Suecia

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Tras el repechaje del Mundial 2026 que culminó este martes 31 de marzo, así quedaron conformados los grupos del torneo de la FIFA.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA

Grupo B

Canadá

Qatar

Suiza

Repechaje UEFA

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Turquía

Repechaje UEFA

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo verde

Grupo I

Francia

Noruega

Senegal

Repechaje FIFA

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje FIFA

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

¿Qué selecciones clasificaron el Mundial 2026 en los repechajes de la FIFA?



