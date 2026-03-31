El Mundial 2026 sumó este martes 31 de marzo a sus últimas 6 selecciones clasificadas al torneo que inicia el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, para redondear la cifra mágica de 48 países.

Con 42 selecciones clasificadas arrancaron el 26 de marzo los repechajes de Europa e intercontinentales para el Mundial 2026.

Seis países clasificaron al Mundial 2026 tras ganar sus finales de repechaje

Este martes 31 de marzo con seis finales del repechaje mundialista que se jugaron en México y diversos países de Europa, se completó la lista de 48 selecciones clasificadas.

A continuación te compartimos quiénes son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

  1. México (anfitrión)
  2. Estados Unidos (anfitrión)
  3. Canadá (anfitrión)
  4. Australia
  5. Irán
  6. Japón
  7. Jordania
  8. República de Corea
  9. Catar
  10. Arabia Saudí
  11. Uzbekistán
  12. Argelia
  13. Cabo Verde
  14. Costa de Marfil
  15. Egipto
  16. Ghana
  17. Marruecos
  18. Senegal
  19. Sudáfrica
  20. Túnez
  21. Curazao
  22. Haití
  23. Panamá
  24. Argentina
  25. Brasil
  26. Colombia
  27. Ecuador
  28. Paraguay
  29. Uruguay
  30. Nueva Zelanda
  31. Austria
  32. Bélgica
  33. Croacia
  34. Inglaterra
  35. Francia
  36. Alemania
  37. Países Bajos
  38. Noruega
  39. Portugal
  40. Escocia
  41. España
  42. Suiza
  43. Suecia

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Tras el repechaje del Mundial 2026 que culminó este martes 31 de marzo, así quedaron conformados los grupos del torneo de la FIFA.

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje UEFA

Grupo B

  • Canadá
  • Qatar
  • Suiza
  • Repechaje UEFA

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Repechaje UEFA

Grupo E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Turquía
  • Repechaje UEFA

Grupo G

  • Bélgica
  • Irán
  • Egipto
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo verde

Grupo I

  • Francia
  • Noruega
  • Senegal
  • Repechaje FIFA

Grupo J

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Repechaje FIFA

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Panamá
  • Ghana

¿Qué selecciones clasificaron el Mundial 2026 en los repechajes de la FIFA?