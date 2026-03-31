El Mundial 2026 sumó este martes 31 de marzo a sus últimas 6 selecciones clasificadas al torneo que inicia el jueves 11 de junio en la Ciudad de México, para redondear la cifra mágica de 48 países.
Con 42 selecciones clasificadas arrancaron el 26 de marzo los repechajes de Europa e intercontinentales para el Mundial 2026.
Seis países clasificaron al Mundial 2026 tras ganar sus finales de repechaje
Este martes 31 de marzo con seis finales del repechaje mundialista que se jugaron en México y diversos países de Europa, se completó la lista de 48 selecciones clasificadas.
A continuación te compartimos quiénes son las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026.
- México (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Australia
- Irán
- Japón
- Jordania
- República de Corea
- Catar
- Arabia Saudí
- Uzbekistán
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
- Curazao
- Haití
- Panamá
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
- Nueva Zelanda
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Inglaterra
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Portugal
- Escocia
- España
- Suiza
- Suecia
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Tras el repechaje del Mundial 2026 que culminó este martes 31 de marzo, así quedaron conformados los grupos del torneo de la FIFA.
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Repechaje UEFA
Grupo B
- Canadá
- Qatar
- Suiza
- Repechaje UEFA
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Repechaje UEFA
Grupo E
- Alemania
- Ecuador
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Turquía
- Repechaje UEFA
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Cabo verde
Grupo I
- Francia
- Noruega
- Senegal
- Repechaje FIFA
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Repechaje FIFA
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Panamá
- Ghana