Se reveló que Roberto Martínez podría dirigir al Al-Nassr tras el Mundial de 2026.

De acuerdo con el medio deportivo A Bola, el actual director técnico de Portugal estaría en pláticas avanzadas para ocupar el banquillo del Al-Nassr FC, donde milita Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez dirigiría Al-Nassr tras el Mundial de 2026

Roberto “Bob” Martínez sería el elegido para dirigir al Al-Nassr después de concluir su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal.

Con su llegada, Roberto Martínez sustituiría al entrenador Jorge Jesús, quien está considerado para hacerse cargo de la Seleção.

Roberto Martínez, actual DT de Portugal (MEXSPORT / Marcio Machado)

Se reporta que la charlas con Roberto Martínez para llegar al Al-Nassr ocurrieron previo al Mundial 2026.

El director técnico español estaría considerando regresar a un club tras concluir su contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La última vez que Roberto Martínez dirigió una un club fue el Everton de 2013 a 2016, consiguiendo el quinto lugar en su primera temporada en la Premier League.

En el Al-Nassr, Roberto Martínez no solo se encontraría con Cristiano Ronaldo, sino también con Joao Felix, que también juega en Riad.

Roberto Martínez (Andres Pina / Mexsport)

La noticia del nuevo club de “Bob” Martínez se da en medio de la incertidumbre que hay sobre la Selección de Portugal y su inesperado empate con el Congo en el primer partido del Mundial.

Tras igualar 1-1 en el grupo K, medios y aficionados han cuestionado el accionar del equipo.

Provocando un ambiente tenso y cruce de declaraciones entre los jugadores de Portugal, lo que no augura una buena participación en el Mundial 2026 de la FIFA.