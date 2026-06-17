Cristiano Ronaldo tuvo un debut del Mundial 2026 para el olvido, pues el jugador portugués incluso tocó menos el balón que el propio portero de su selección, Diogo Costa.

La Selección de Portugal empató 1-1 con la República Democrática del Congo con una actuación decepcionante de Cristiano Ronaldo, quien se esperaba pudiera marcar en su debut del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo no tuvo el debut soñado en el Mundial 2026

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a ser titular con su selección en una nueva Copa del Mundo, ampliando aún más su legado internacional, sin embargo, el partido estuvo marcado por la escasa participación del atacante en el juego ofensivo de Portugal.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del encuentro, Cristiano Ronaldo tuvo una intervención limitada y tocó el balón en menos ocasiones que el propio Diogo Costa, quien participó activamente en la salida desde el fondo y en la circulación del esférico.

De acuerdo con los registros de la plataforma de análisis OPTA, el “Bicho” tocó 25 veces la pelota durante los 90 minutos que estuvo en la cancha, un número inferior al portero Diogo Costa, quien la tocó 37 veces.

Cristiano Ronaldo tocó menos el balón que el portero Diogo Costa en el debut de Portugal. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

¿Cómo va el grupo K de Cristiano Ronaldo y Portugal?

Con el debut de Cristiano Ronaldo y Portugal, la selección solo logró conseguir un punto de tres posibles en la fase de grupos del Mundial 2026.

A la espera del partido entre Colombia y Uzbekistán, Cristiano Ronaldo y compañía deberán ganar sus próximos dos encuentros si quieren avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.