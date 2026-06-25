Colombia vs Portugal se enfrentan en partido del Grupo K en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN, el sábado 27 de junio a las 17:30 horas.

Partido: Colombia vs Portugal

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Miami

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en el Mundial 2026 (Frank Augstein / AP)

Colombia vs Portugal: A qué hora ver el partido del Grupo K del Mundial 2026

El sábado 27 de junio de 2026 será el partido Colombia vs Portugal del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo K. A partir de las 17:30 horas.

Colombia vs Portugal: ¿Dónde ver el partido del Grupo K del Mundial 2026?

El partido de Cristiano Ronaldo y Portugal vs Colombia podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: Colombia vs Portugal

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Miami

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

¿Cómo llegan Colombia y Portugal a la Jornada 3 del Mundial 2026?

Colombia y Portugal comparten el Grupo K del Mundial 2026 con las selecciones de Congo y Uzbekistán.

Al partido de la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, Colombia y Portugal llegan con la certeza de qué resultado necesitan.