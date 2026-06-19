Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, llamó la atención en redes sociales por sus críticas a la Selección de Portugal por su desempeño en el Mundial 2026, específicamente en su primer partido contra República del Congo.

“Mágicamente desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña está esta copa” Katia Aveiro. Cantante y hermana de Cristiano Ronaldo

La cantante Katia Aveiro, cuyo nombre real es Liliana Catia dos Santos Aveiro, dijo que el Mundial 2026 se tornaba extraño debido a que no estaban contraatacando ni recuperando balones.

Así lo dijo ante el empate de 1-1 por el partido jugado contra República Democrática del Congo el día 17 de junio.

Hermana de Cristiano Ronaldo se suma a polémica sobre la Selección Portugal

Las críticas de Katia Aveiro, quien tiene 1.5 millones de seguidores, se suman a los señalamientos generalizados contra Portugal, quien pertenece al Grupo K en el que también se encuentran República del Congo, Colombia y Uzbekistán.

El partido criticado es el primero que ha realizado Portugal en este Mundial el 17 de junio en Houston, Texas, Estados Unidos.

Se tienen pendientes los partidos de Portugal-Uzbekistán el 23 de junio a las 11:00 horas en Houston, Texas, Estados Unidos. Además, el de Portugal-Colombia el 27 de junio a las 5:30 horas en Miami, Florida, Estados Unidos.

¿División al interior de la Selección de Portugal?

A las críticas generalizadas se han sumado más polémicas que hacen pensar en división al interior de la selección de Portugal, Joao Neves volante de la selección de Portugal, dijo que Cristiano Ronaldo ha hecho mucho por la selección pero hubo una frase que llamó la atención en la que dijo “ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar”.

Lo que sería una declaración para defenderse de críticas terminó siendo interpretada como un conflicto interno entre futbolistas.

Sobre el empate con República del Congo dijo que no se desaniman y que ello los fortalecerá para meter más goles en sus siguientes partidos.