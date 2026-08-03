Columbus Crew vs Atlas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. El partido es el martes 4 de agosto de 2026 y será transmitido por Apple TV a las 17:45 horas.

Partido: Columbus Crew vs Atlas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

Columbus Crew vs Atlas: Día para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Columbus Crew vs Atlas juegan el martes 4 de agosto en el inicio de la Leagues Cup 2026.

Columbus Crew vs Atlas: Hora para ver el partido de la Leagues Cup 2026

A las 17:45 horas inicia el partido Columbus Crew vs Atlas en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Columbus Crew vs Atlas: Canal para ver el partido de la Leagues Cup 2026

Apple TV es el encargado de transmitir el partido Columbus Crew vs Atlas en la Leagues Cup 2026.

Partido: Columbus Crew vs Atlas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 17:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: ScottsMiracle-Gro Field

Transmisión: Apple TV

Así se jugará la renovada Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 regresa con un formato renovado que incluye a 36 clubes, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS.

Los 36 equipos se eliminarán en grupos tradicionales de todos contra todos por liga y una fase eliminatoria directa.