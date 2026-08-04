Se reveló la verdadera razón de la salida de Sid Wilson de Slipknot.

Después de informar que el DJ y tecladista de Slipkont quedó fuera de la agrupación, TMZ dio conocer los motivos detrás de dicha decisión.

Esta es la verdadera razón de la salida de Sid Wilson de Slipknot

Sid Wilson habría salido de Slipknot porque el grupo se hartó de sus comportamientos, especialmente, por la forma en que los trataba.

La expulsión de Sid Wilson ya estaba planeada. No obstante, el reporte de TMZ informando que el DJ fue dado de baja, el 31 de julio pasado, hizo que la banda perdiera el control de la situación.

Sid Wilson (@sidthe3rd)

Esto porque Slipknot tenía previsto anunciar la separación en sus propios términos.

Aunque ya se hicieron públicos los presuntos motivos de la salida de Sid Wilson, ni el DJ ni Slipknot han emitido un comunicado confirmando la información.

Por su parte, Sid Wilson reapareció el domingo 2 de agosto en medio de la turbulencia de Slipknot.

Se le vio en las afueras de un estudio de grabación en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sid Wilson, de acuerdo con los reportes, se mantuvo reservado y decidió guardar silencio cuando fue cuestionado sobre el despido de Slipknot, conjunto en el que estuvo desde 1999.

El DJ y tecladista era uno de los nueve miembros fundadores de la agrupación. Con su salida se convirtió en el último de la banda original en abandonar Slipknot.