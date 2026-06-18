Luego del empate de la Selección de Portugal ante la República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo rompió el silencio.

Y es que mientras que para República Democrática del Congo significó su primer punto mundialista de la historia, para Cristiano Ronaldo y Portugal representó como si fuera una derrota en su debut del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo pide calma y confianza en Portugal para el Mundial 2026

Pese a la decepción que fue Portugal ante República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo mandó un mensaje en sus redes sociales y pidió confianza en el próximo partido del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo dirigió su mensaje a la afición portuguesa y a sus compañeros, en el que señala que aún falta mucho de Portugal en el Mundial 2026.

“No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, escribió el “Bicho” en sus redes sociales tras el empate de Portugal en contra del Congo.

Cristiano Ronaldo manda mensaje a la afición. (captura)

¿Cuándo será el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026?

Luego del empate de Portugal en su debut del Mundial 2026, el equipo de Cristiano Ronaldo deberá corregir errores si quieren seguir vivos en la justa mundialista.

El próximo compromiso de Portugal en el Mundial 2026 será ante Uzbekistán, en un duelo en el que se espera una mejor cara del cuadro comandado por Cristiano Ronaldo.