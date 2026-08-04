Charlotte FC vs Pumas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto a las 18:00 horas por Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
Charlotte FC vs Pumas: Día y hora para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El martes 4 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup, Charlotte FC vs Pumas.
Charlotte FC vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido Charlotte FC vs Pumas inicia a las 18:00 horas, tiempo del centro de México a través de la plataforma Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Pumas
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV
Así llegan Charlotte FC y Pumas al partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Pumas ligó victorias en la Liga MX, ante Toluca y FC Juárez, previo a su debut en la Leagues Cup frente al Charlotte FC.
Pumas suma seis puntos en la Liga MX y se medirá al Charlotte FC, que se ubica en sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS.