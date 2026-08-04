Charlotte FC vs Pumas se enfrentan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Martes 4 de agosto a las 18:00 horas por Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Pumas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

Charlotte FC vs Pumas: Día y hora para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El martes 4 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup, Charlotte FC vs Pumas.

Charlotte FC vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Charlotte FC vs Pumas inicia a las 18:00 horas, tiempo del centro de México a través de la plataforma Apple TV.

Partido: Charlotte FC vs Pumas

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 4 de agosto de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Bank of America Stadium

Transmisión: Apple TV

Pumas goleó al FC Juárez previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (Samuel Delgado / MEXSPORT)

Así llegan Charlotte FC y Pumas al partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Pumas ligó victorias en la Liga MX, ante Toluca y FC Juárez, previo a su debut en la Leagues Cup frente al Charlotte FC.

Pumas suma seis puntos en la Liga MX y se medirá al Charlotte FC, que se ubica en sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS.