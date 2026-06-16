Kylian Mbappé anotó doblete y llegó a 14 goles en Mundiales para encaminar a Francia al triunfo 3-1 sobre Senegal, en el partido de debut de ambas selecciones en la Jornada 1 del Grupo I.

Marcador: Francia 3-1 Senegal

Francia vs Senegal: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

El partido Francia vs Senegal en la Jornada 1 del Mundial 2026 no fue un partido sencillo para la selección europea, vigente subcampeona del torneo.

Sin embargo, la mejor calidad francesa terminó inclinando la balanza en su favor, aunque tardó en hacerlo más de 65 minutos.

Goles del partido Francia vs Senegal:

Minuto 66: Kylian Mbappé encamina a Francia al primer triunfo en el Mundial 2026, con buena definición de pierna derecha

Minuto 82: Bradley Barcola selló la victoria de Francia en el Mundial 2026, 2-0 ante Senegal

Minuto: 95: Senegal acorta distancias, 1-2

Minuto 96: Kylian Mbappé selló el triunfo 3-1

Bradley Barcola anotó el 2-0 de Francia ante Senegal (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?

Tras conseguir los primeros tres puntos en disputa en el Grupo I del Mundial 2026, Francia se apoderó del liderato del Grupo I.

Así va el Grupo I:

Francia | 3 puntos

Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

Noruega | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Senegal en el Mundial 2026?

Francia y Senegal vuelven a jugar en el Mundial 2026 el lunes 22 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia.

Francia enfrentará a la selección de Irak, mientras que Senegal vs Noruega se medirán en el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.