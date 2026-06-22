Kylian Mbappé alcanzará un nuevo hito con la Selección de Francia este lunes 22 de junio de 2026, cuando dispute su partido número 100 ante Irak en el Mundial.

El encuentro Francia vs Irak, correspondiente al Grupo I, se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

A sus 27 años, Mbappé se convertirá en el cuarto jugador europeo más joven en llegar a las 100 internacionalidades. Además, busca acercarse al récord histórico de goleo en Copas del Mundo, donde suma 14 tantos y está a dos de la marca absoluta.

El récord histórico de Kylian Mbappé con la selección de Francia

Al jugar con Francia ante Irak en el Mundial 2026, Kylian Mbappé registrará 100 apariciones con la selección gala, apenas a los 27 años de edad.

Mbappé se convertirá en el cuarto jugador europeo más joven de la historia en alcanzar los 100 partidos internacionalidades con su país.

Lionel Messi y Kylian Mbappé buscan ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales. (ESPECIAL)

Mbappé busca el récord histórico de goleo en Mundiales

Kylian Mbappé llega al partido ante Irak tras anotar un doblete contra Senegal en el debut de Francia en el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Francia con 58 anotaciones.

En ese sentido, Mbappé suma 14 goles en Copas del Mundo y está a solo dos festejos de alcanzar la marca histórica absoluta de 16 goles que comparten el alemán Miroslav Klose y el argentino Lionel Messi.

Francia busca amarrar el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, venciendo este lunes 22 de junio a Irak.