Lionel Messi ya empató el récord histórico de goles en Mundiales que tenía Miroslav Klose con 16 tantos, pero Kylian Mbappé también acecha el liderato de anotadores con 14 dianas en el Mundial 2026.

Después de anotar un hat-trick ante Argelia, Messi se apoderó del liderato de goleo histórico en Mundiales igualando al alemán Klose, ya retirado del futbol.

Kylian Mbappé, por su parte, llegó a 14 goles tras firmar un doblete ante Senegal en el debut de Francia en la Copa Mundial 2026.

Tabla de máximos anotadores en Mundiales

Tabla de goleadores históricos en Mundiales:

Lionel Messi | 16 goles | 27 partidos Miroslav Klose | 16 goles | 24 partidos Ronaldo Nazário | 15 goles | 19 partidos Kylian Mbappé | 14 goles | 15 partidos Gerd Müller | 14 goles | 13 partidos Just Fontaine 13 goles | 67 partidos Pelé | 12 goles | 14 partidos

Messi igualó una marca histórica de goleo en Mundiales. (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Messi vs Mbappé, la carrera directa por el récord de goles en los Mundiales

Messi y Mbappé libran una carrera directa por la cima del goleo histórico de los Mundiales de la FIFA.

Tras la primera jornada del Mundial 2026, la tabla histórica de goleadores históricos en el torneo se reconfiguró y quedó de la siguiente manera.

Lionel Messi | 16 goles | 27 partidos Miroslav Klose | 16 goles | 24 partidos Ronaldo Nazário | 15 goles | 19 partidos Kylian Mbappé | 14 goles | 15 partidos Gerd Müller | 14 goles | 13 partidos Just Fontaine 13 goles | 67 partidos Pelé | 12 goles | 14 partidos

Kylian Mbappé marcó doblete a Senegal y llegó a 14 goles en Mundiales. (Pamela Smith / AP Photo/Pamela Smith)

La ventaja que hace a Mbappé favorito para ser el máximo goleador en Mundiales

Más allá de que Lionel Messi sea el máximo goleador en activo en los Mundiales, la juventud y la posibilidad que tiene Kylian Mbappé lo hacen favorito para ser el mejor anotador en el torneo de la FIFA.

Al disputar su sexta edición mundialista, Messi logró superar a Ronaldo y empató el récord absoluto de Klose, pero no volverá a jugar en el torneo,

A su vez, Kylian Mbappé, con 27 años, tendría al menos otra oportunidad en el Mundial 2026 para apoderarse del liderato de goleo en la historia del torneo.