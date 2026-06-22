Erling Haaland y Noruega vuelven a escena en el Mundial 2026 ante Senegal en busca de otro triunfo, un duelo ante una selección que enfrenta una crisis por falta de pagos por parte de su federación.

Antes del partido ante Noruega, Senegal perdió con Francia en su debut en el Mundial 2026.

Tras esa derrota, los problemas por falta de pagos por parte de la federación africana se hicieron públicos.

Noruega es favorito ante Senegal en el Mundial 2026 (Jonas Been Henriksen / AP)

¿Cuál es problema de pagos de Senegal previo a su partido ante Noruega?

La selección de Senegal denunció los adeudos que corresponden a pagos de los bonos por la clasificación al Mundial 2026 y a la Copa Africana de Naciones, previo a enfrentar a Noruega de Erling Haaland.

El problema principal radica en las primas económicas que la Federación Senegalesa de Fútbol aún no ha abonado a los jugadores, con lo cual la concentración en el Mundial se ve mermada.

Senegal busca el triunfo ante Noruega (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Entrenador de Senegal se enfoca en el partido ante Noruega de Haland

El director técnico de Senegal, Pape Thiaw, confirmó en conferencia de prensa que los problemas de los pagos para los jugadores de la selección que dirige son reales.

Además, Senegal también sufre con la logística diseñada por su federación para el Mundial 2026.

Los jugadores han mostrado inconformidad con el hotel asignado para su campamento base y han reportado deficiencias en la alimentación.

¿Cómo va el grupo que integran Noruega y Senegal en el Mundial 2026?

Noruega y Francia encabezan el Grupo I del Mundial 2026 con tres puntos, mientras que Irak y Senegal no han sumado unidades.

Una derrota ante Noruega significaría la eliminación de Senegal en el Mundial 2026.