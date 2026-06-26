La selección de Francia se quedó con el liderato del Grupo I del Mundial 2026 tras vencer 4-1 a Noruega en la Jornada 3.
Marcador: Noruega 1-4 Francia
El protagonista fue Ousmane Dembélé, quien firmó un hat-trick en apenas 25 minutos, mientras que Desiré Doué cerró la goleada en tiempo de compensación.
Noruega, que decidió rotar a sus estrellas como Erling Haaland, falló un penalti y apenas pudo descontar con Thelo Aasgaard.
Ambas selecciones avanzan a los dieciseisavos de final.
Noruega vs Francia: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026
Noruega vs Francia lucía como ser un partido de poder a poder en la Jornada 3 del Mundial 2026, pero la rotación de jugadores de la selección nórdica disminuyó su potencial.
Así, con Ousmane Dembélé inspirado, Francia superó con facilidad a Noruega en la Jornada 3 del Mundial 2026.
Goles del partido Noruega vs Francia:
- Minuto 7: Ousmane Dembélé abrió el marcador a favor de Francia
- Minuto 20: Segundo gol de Ousmane Dembélé, 2-0 para Francia
- Minuto: 21: Thelo Aasgaard acortó distancias para Noruega, 1-2
- Minuto 32: El 3-1 de Francia llegó de nuevo cortesía de Ousmane Dembélé
- Minuto 50: Noruega falló un penalti
- Minuto 93: Francia sella el 4-1 con tanto de Desiré Doué
¿Cómo quedó el Grupo I del Mundial 2026?
Francia se apoderó del liderato del Grupo I tras el triunfo sobre Noruega en la Jornada 3 del Mundial 2026.
Así quedó el Grupo I:
- Francia | 9 puntos
- Noruega | 6 puntos
- Senegal | 3 puntos
- Irak | 0 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Noruega en el Mundial 2026?
Clasificados como uno y dos del Grupo I, Francia y Noruega jugarán en la siguiente ronda del Mundial 2026.
Noruega se mediría con la selección de Costa de Marfil, mientras que Francia espera rival.