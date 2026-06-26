La selección de Francia se quedó con el liderato del Grupo I del Mundial 2026 tras vencer 4-1 a Noruega en la Jornada 3.

Marcador: Noruega 1-4 Francia

El protagonista fue Ousmane Dembélé, quien firmó un hat-trick en apenas 25 minutos, mientras que Desiré Doué cerró la goleada en tiempo de compensación.

Noruega, que decidió rotar a sus estrellas como Erling Haaland, falló un penalti y apenas pudo descontar con Thelo Aasgaard.

Ambas selecciones avanzan a los dieciseisavos de final.

Noruega vs Francia: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

Noruega vs Francia lucía como ser un partido de poder a poder en la Jornada 3 del Mundial 2026, pero la rotación de jugadores de la selección nórdica disminuyó su potencial.

Así, con Ousmane Dembélé inspirado, Francia superó con facilidad a Noruega en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Goles del partido Noruega vs Francia:

Minuto 7: Ousmane Dembélé abrió el marcador a favor de Francia

Minuto 20: Segundo gol de Ousmane Dembélé, 2-0 para Francia

Minuto: 21: Thelo Aasgaard acortó distancias para Noruega, 1-2

Minuto 32: El 3-1 de Francia llegó de nuevo cortesía de Ousmane Dembélé

Minuto 50: Noruega falló un penalti

Minuto 93: Francia sella el 4-1 con tanto de Desiré Doué

¿Cómo quedó el Grupo I del Mundial 2026?

Francia se apoderó del liderato del Grupo I tras el triunfo sobre Noruega en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo I:

Francia | 9 puntos

Noruega | 6 puntos

Senegal | 3 puntos

Irak | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Noruega en el Mundial 2026?

Clasificados como uno y dos del Grupo I, Francia y Noruega jugarán en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Noruega se mediría con la selección de Costa de Marfil, mientras que Francia espera rival.