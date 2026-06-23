La selección de Francia vive un momento de luto en pleno Mundial 2026 tras la muerte de la madre de Didier Deschamps, entrenador del equipo.

La Federación Francesa de Futbol confirmó que Didier Deschamps no estará en el banquillo el viernes 26 de junio en el partido contra Noruega, último de la fase de grupos.

En su lugar, el asistente Guy Stephan dirigirá a la selección de Francia.

La muerte de la madre de Didier Deschamps llega después de la victoria 3-0 sobre Irak, transformando la celebración en un gesto de respeto y solidaridad.

Luto en la selección francesa tras victoria ante Irak

La noticia de la muerte de la madre de Didier Deschamps llega después de que Francia sumara una victoria más en el Mundial 2026 tras enfrentarse a Irak con marcador final de 3-0.

Por su parte, Didier Deschamps también estará ausente de las próximas sesiones de entrenamiento con la selección hasta nuevo aviso.

Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Al darse a conocer la muerte de la madre de Didier Deschamps, hinchas de la selección francesa se unieron a las condolencias para el seleccionador.

Tras dos victorias en el Mundial 2026, el festejo se convirtió en un momento de luto y respeto para quien lidera al equipo fuera de la cancha.

Francia y Noruega ya tienen su pase asegurado a los dieciseisavos de final, ambas selecciones con un total de 6 puntos.

El partido que se disputará el próximo viernes será para definir quién de los dos se queda con el liderato del Grupo I.