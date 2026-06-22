Momento histórico en el Mundial 2026: el partido entre Francia e Irak fue suspendido este lunes 22 de junio debido a una tormenta eléctrica en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

El encuentro, correspondiente al Grupo I, se detuvo tras disputarse los primeros 45 minutos, con ventaja parcial de 1-0 para Francia.

Las autoridades de la FIFA informaron que la reanudación dependerá de las condiciones climáticas y de seguridad, mientras miles de aficionados permanecen a la espera de la decisión oficial.

El partido fue suspendido por tormenta eléctrica. (Matt Rourke / AP Photo/Matt Rourke)

Francia vs Irak podría suspenderse por al menos 30 minutos

El inicio del segundo tiempo del partido Francia vs Irak del Grupo I se mantiene suspendido por una tormenta eléctrica en Filadelfia.

Por protocolos de seguridad, una vez activado el aviso de tormenta eléctrica, el partido Francia vs Irak debe pausarse al menos 30 minutos.

Asimismo, los aficionados y jugadores deberán resguardarse en una zona segura, lejos de las estructuras metálicas hasta que no haya ningún rayo en la zona.

Francia vs Irak se ha detenido por varios minutos. (Matt Rourke / AP Photo/Matt Rourke)

Mundial de Clubes 2025 tuvo problemas por tormentas eléctricas

El Francia vs Irak es el primer partido del Mundial 2026 que se suspende por tormenta eléctrica, sin embargo, dicha situación ya ha ocurrido en torneos organizados por la FIFA.

El más reciente fue el Mundial de Clubes 2025 donde varios partidos se suspendieron por el clima, incluso el más largo en reanudarse fue un Chelsea en contra de Benfica que se fue hasta las 4 horas y 38 minutos.