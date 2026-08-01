Cruz Azul vs Atlas abrieron la actividad en la Liga Femenil BBVA este viernes 31 de julio, partido en el que la Máquina Celeste sumó su primera victoria del certamen.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón por primera vez en el Apertura 2026 con el partido Cruz Azul vs Atlas, celebrado en las instalaciones del Estadio Centenario.

Marcador: Cruz Azul 3-1 Atlas

Cruz Azul vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Cruz Azul vs Atlas de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, celestes y rojinegras protagonizaron un partidazo que terminó con triunfo para las locales quienes vinieron de atrás en el marcador para quedarse los 3 puntos.

Renata Huerta fue la encargada de marcar el primer gol del torneo, aplicando la ley del ex en la cancha del Estadio Centenario. Mientras que Belén Cruz se estrenó con la camiseta azul en su primer juego con las cementeras.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Cruz Azul vs Atlas:

Minuto 21: Gol de Renata Huerta (Atlas)

Minuto 36: Gol de Belén Cruz (Cruz Azul)

Minuto 88: Gol de Daniela Calderón (Cruz Azul)

Minuto 90+4: Gol de Ana Martínez (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Atlas en la Liga Femenil BBVA?

Cruz Azul volverá a jugar en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, el sábado 8 de agosto cuando visite al América.

Un día antes, el viernes 7 de agosto, Atlas abrirá la Jornada 2 como local ante las Tuzas del Pachuca.