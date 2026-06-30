A 19 días de que el Mundial 2026 termine, Francia se ha posicionado como una de las selecciones favoritas para llevarse el título.

Expertos desde la perspectiva de las casas de apuestas, ven que el Mundial 2026 se posiciona para ser el evento favorito y el más grande, superando al Super Bowl.

Ven a Francia como la ganadora del Mundial 2026

Con tres partidos que Francia ha jugado en el Mundial 2026, siendo los tres ganados por enormes ventajas. Los aficionados la ven como la preferida para llevarse el título a casa.

A través de entrevistas con las casas de apuestas Caesars Sportsbook, DraftKings Sportsbook, y MetMGM Sportsbook por La Jornada, los directores ven a Francia como la favorita para ganar el Mundial 2026.

Esto no solo por el desempeño que han tenido, sino también por quién encabeza a la selección francesa, siendo Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

Según cifras de BetMGM, Francia ha recibido 15.3% de las apuestas, una cantidad que considera elevada para cualquier país que esté dentro del Mundial 2026.

Asimismo, han apuntado que se lleva 20.4% del dinero de las apuestas. Siendo un poco menor lo que recibe en comparación de España, otra de las selecciones preferidas.

El avance de Francia en el Mundial 2026 también tiene a su favor la expectativa que se está creando por una posible final contra Argentina, vista como la revancha del Mundial 2022 en Catar.

El Mundial 2026 podría ser el evento deportivo más grande del mundo

Las apuestas que el Mundial 2026 han dejado en Estados Unidos, han llevado a que este sea visto como el mayor evento deportivo superando al Super Bowl.

Y es que a la perspectiva de los empresarios, la duración del Mundial 2026 es favorecedora para su negocio por las apuestas que se generan a lo largo de los 39 días.

En cambio, apuntan que también tiene que ver la intervención que Estados Unidos tiene en este Mundial 2026 por ser una de las sedes. Sumado a que el Super Bowl solo es un evento por un día.