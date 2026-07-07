La edición de esta Copa Mundial de Futbol (Mundial 2026) está por terminar, ya que faltan menos de 15 días para llegar a la fecha de la final.

Luego de dar inicio el jueves 11 de junio, el Mundial 2026 cumplirá con lo pactado de 39 días de duración, 104 partidos y 48 selecciones.

¿Cuándo termina el Mundial 2026? Fecha de la final

Será el próximo domingo 19 de julio, en punto de las 15:00 horas, que en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey se llevará a cabo el último partido del Mundial 2026.

El día previo, sábado 18 de julio, se disputará en el Estadio Miami el tercer lugar de este Mundial 2026, tras las semifinales que se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.

Referente a quién ganará el Mundial 2026, diversas plataformas posicionan a Francia como principal opción, siguiendo con Argentina.

¿Cuándo será el próximo Mundial? Fecha y sede para el 2030

Una vez termina el Mundial 2026, la espera para la próxima copa de futbol es de cuatro años. Para este caso, los anfitriones serán España, Marruecos y Portugal.

El Mundial 2030 es la celebración de 100 años, por lo que se llevará a cabo una ceremonia del centenario con partidos en:

Uruguay

Argentina

Paraguay

Posteriormente, tendrá lugar la ceremonia oficial de inauguración en los anfitriones, para llevar a cabo el Mundial 2030 del 8 de junio al 21 de julio.

Sin embargo, el Mundial próximo es el de futbol femenil también organizado por la FIFA con sede en Brasil, que convocará a 32 selecciones y dará inicio el 24 de junio 2027.