Millones de personas vieron la inauguración del Mundial 2026, que tuvo lugar en Estadio Banorte, en Ciudad de México, el 11 de junio de 2026.

La apertura de la justa deportiva no solo dio inicio a una fiesta global también marcó un nuevo récord en audiencia, de acuerdo con datos reportados, superó al Super Bowl.

La ceremonia fue vista por 1.200 millones de espectadores a nivel mundial, dejando por debajo al Super Bowl LX, evento deportivo que registró un promedio de 125 millones de espectadores y que alcanzó poco más de 142 millones durante el show de medio tiempo.

La alta audiencia se mantuvo durante el partido inicial protagonizado por el Tri y la selección de fútbol de Sudáfrica, encuentro que ganó México con un marcador de 2-0.

Mundial 2026 supera en audiencia al Super Bowl (@PolymarketFC / X)

Shakira derrotó a Bad Bunny

Aunque se trata de un evento deportivo y no musical, el rating de la inauguración del Mundial 2026, inevitablemente enfrentó a Shakira y Bad Bunny.

Y es que Shakira, encabezó el espectáculo previo al partido inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira -de 49 años de edad- interpretó junto a Burna Boy el tema oficial del Mundial, Dai Dai.

(Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

Mientras que Bad Bunny -de 32 años de edad- fue la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de este año en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En su presentación en México, la cantante colombiana incluyó fuegos artificiales y un grupo de bailarines luciendo atuendos amarillos.

En el show musical, Shakira se acompañó de otros artistas como:

Lila Downs, de 57 años.

Maná

Los Ángeles Azules

Belinda, de 36 años de edad.

Alejandro Fernández, de 55 años de edad,

Danny Ocean, de 34 años de edad.

Andrea Bocelli -de 67 años de edad- participó cantando el himno alternativo junto a Ejae -de 34 años de edad-.