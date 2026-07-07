México fue el país con mejor actuación durante su participación en el Mundial 2026 entre los anfitriones de este evento deportivo.

Los anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, fueron eliminados en octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, fue México quien destacó en su participación con sus resultados al ser su selección la única de las sedes que no perdió un sólo partido antes de su eliminación.

México, Estados Unidos y Canadá quedan fuera del Mundial 2026; así fue su actuación

Las selecciones de los países anfitriones del Mundial 2026 fueron eliminadas en octavos de final por lo que ninguno de los países sede participarán en otro enfrentamiento deportivo.

Las tres selecciones lograron pasar a dieciseisavos de final en su respectivo grupo; sin embargo, la mejor selección fue la mexicana, quien terminó su participación con 4 victorias.

Si bien ninguna selección de los países anfitriones continúa en la competencia, México destacó con su actuación y mejor desempeño, donde los resultados fueron:

México: 9 puntos y 4 victorias con 10 goles a favor y 3 en contra

Estados Unidos: 6 puntos y 3 victorias con 11 goles a favor y 8 en contra

Canadá: 4 puntos y 2 victorias con 9 goles a favor y 6 en contra

Es decir, México concluyó su participación en el Mundial 2026 con 7 goles a favor y solo una derrota, mientras que Estados Unidos y Canadá tuvieron 2 y 3 goles a favor respectivamente.

México vuelve al Top 10 de la FIFA tras su participación en el Mundial 2026

Luego de su participación en el Mundial 2026, la selección nacional de México logró volver al Top 10 de la FIFA.

Previo al inicio del Mundial 2026, la selección mexicana se encontraba en el número 14 del ranking de la FIFA; sin embargo, la página oficial de la federación lo colocó en el número 10 tras perder contra Inglaterra.

Cabe recordar que la selección nacional de México tenía más de 2 años sin llegar al Top 10 de dicho ranking.