Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé lideran este martes 30 de junio a Francia ante Suecia, por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

Como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Francia se juega con Suecia otro de los boletos disponibles para los octavos de final del Mundial 2026.

Francia sale a evitar una sorpresa ante Suecia

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 suma un par de sorpresas con las eliminaciones de Alemania y Países Bajos, así que Francia con Mbappé y Dembélé al frente deberá salir concentrado por el pase a octavos de final.

Francia es favorito sobre Suecia, pero los partidos recientes en esta fase han demostrado que al momento de saltar a la cancha todo se equilibra y son detalles mínimos los que hacen la diferencia.

Mbappé es la estrella de Francia en el Mundial 2026 (Charles Krupa / AP Photo/Charles Krupa)

Mbappé y Dembélé pelean por el título de goleo en el Mundial 2026

Francia sumó la tres victorias en la fase de grupos del Mundial 2026, con 10 goles a favor, de los cuales 8 han sido obra de su dupla estelar: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Mbappé acumula 4 anotaciones en el Mundial 2026 y mantiene una lucha histórica de goleo en los mundiales, misma cantidad de su socio en la ofensiva francesa, Ousmane Dembélé.

Suecia clasificó con altibajos como uno de los mejores terceros lugares tras vencer a Túnez (5-1), caer ante Países Bajos (5-1) y empatar con Japón (1-1).