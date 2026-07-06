La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla generó indignación global al lanzar insultos racistas contra Kylian Mbappé y la selección francesa tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026, en donde sus publicaciones en X viralizaron críticas por xenofobia.

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, lanza insultos racistas a Kylian Mbappé (@CelesteSenadora / X)

La polémica estalló después del partido entre Paraguay y Francia, pues la senadora Amarilla, quien se describe como “La Puta Ama”, publicó mensajes xenofóbicos y racistas hacia Kylian Mbappé, delantero francés.

En sus publicaciones en X, la senadora paraguaya se refirió a Kylian Mbappé “camerunés colonizador, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”; además, cuestionó su origen y educación con frases como que “en vez de leche materna chupaba cocos” y que “lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, lanza insultos racistas a Kylian Mbappé (@CelesteSenadora / X)

Insultos hacia Mbappé se viralizaron en redes y acusan a Celeste Amarilla de xenófoba

Los insultos de Celeste Amarilla contra Mbappé, senadora de Paraguay que fueron compartidas en su cuenta de X @CelesteSenadora, generaron miles de reacciones, con usuarios de diversos países condenando el tono racista y exigiendo sanciones.

La senadora también avaló un comentario que aludía a orígenes africanos de Mbappé de forma despectiva, por lo que las críticas no solo llegaron desde Francia, donde se habló de respuesta diplomática, sino también dentro de Paraguay.

Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, lanza insultos racistas a Kylian Mbappé (@CelesteSenadora / X)

Varios internautas señalaron que una funcionaria pública utilice lenguaje discriminatorio daña la imagen del país y contradice valores de inclusión; la legisladora, viuda y con trayectoria política, acumuló en horas cientos de miles de vistas y repudios por su conducta.

Mbappé, figura mundial del fútbol y de origen camerunés por parte de padre, ha sido blanco recurrente de ataques similares en el pasado, pero la posición institucional de Amarilla amplifica el caso.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial del Senado paraguayo ni de la Cancillería, aunque crecen los llamados a investigar si viola normas contra la discriminación.