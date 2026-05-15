La Selección de Francia anunció la convocatoria de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, quienes se encuentran en el Grupo I del campeonato internacional.

El DT de la Selección de Francia, Didier Deschamps eligió a los mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026 y enfrentarán a Senegal, Irak y Noruega en el Grupo I.

¿Quiénes son los futbolistas de Francia que estarán en el Mundial 2026?

El entrenador Didier Deschamps eligió a tres arqueros, nueve defensores, cinco mediocampistas y nueve delanteros para ir en busca del trofeo del Mundial 2026.

Estos son los convocados de Francia para el Mundial 2026:

Porteros

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Rennes)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia)

Theo Hernández (Al-Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (Barcelona, España)

William Saliba (Arsenal)

Maxence Lacroix (Crystal Palace, Inglaterra)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Alemania)

Mediocampistas

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma, Italia)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España)

Delanteros