La Selección de Francia anunció la convocatoria de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, quienes se encuentran en el Grupo I del campeonato internacional.
El DT de la Selección de Francia, Didier Deschamps eligió a los mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026 y enfrentarán a Senegal, Irak y Noruega en el Grupo I.
¿Quiénes son los futbolistas de Francia que estarán en el Mundial 2026?
El entrenador Didier Deschamps eligió a tres arqueros, nueve defensores, cinco mediocampistas y nueve delanteros para ir en busca del trofeo del Mundial 2026.
Estos son los convocados de Francia para el Mundial 2026:
Porteros
- Mike Maignan (AC Milan)
- Robin Risser (Lens)
- Brice Samba (Rennes)
Defensores
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia)
- Theo Hernández (Al-Hilal)
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- Jules Koundé (Barcelona, España)
- William Saliba (Arsenal)
- Maxence Lacroix (Crystal Palace, Inglaterra)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Alemania)
Mediocampistas
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
- N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
- Manu Koné (AS Roma, Italia)
- Adrien Rabiot (AC Milan)
- Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España)
Delanteros
- Maghnes Akliouche (AS Monaco)
- Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Marcus Thuram (Inter)