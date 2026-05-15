La Selección de Francia anunció la convocatoria de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, quienes se encuentran en el Grupo I del campeonato internacional.

El DT de la Selección de Francia, Didier Deschamps eligió a los mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026 y enfrentarán a Senegal, Irak y Noruega en el Grupo I.

¿Quiénes son los futbolistas de Francia que estarán en el Mundial 2026?

El entrenador Didier Deschamps eligió a tres arqueros, nueve defensores, cinco mediocampistas y nueve delanteros para ir en busca del trofeo del Mundial 2026.

Estos son los convocados de Francia para el Mundial 2026:

Porteros

  • Mike Maignan (AC Milan)
  • Robin Risser (Lens)
  • Brice Samba (Rennes)

Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia)
  • Theo Hernández (Al-Hilal)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Jules Koundé (Barcelona, España)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Maxence Lacroix (Crystal Palace, Inglaterra)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Alemania)

Mediocampistas

  • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
  • N’Golo Kanté (Fenerbahçe)
  • Manu Koné (AS Roma, Italia)
  • Adrien Rabiot (AC Milan)
  • Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, España)

Delanteros

  • Maghnes Akliouche (AS Monaco)
  • Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
  • Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Marcus Thuram (Inter)