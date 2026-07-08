Un estimado del ranking de la FIFA por el Mundial 2026, coloca a México por encima de Brasil, Estados Unidos y Portugal de entre la clasificación general hasta los octavos de final.

Según el análisis, México está en el noveno lugar con 12 puntos, mismo que coloca es su mejor posición desde 1986.

México en el ranking de la FIFA se coloca sobre Brasil, Estados Unidos y Portugal

México fue eliminado del Mundial 2026 en su partido contra Inglaterra que terminó en 3-2 en el Estadio Banorte. Sin embargo, su desempeño sería bien calificado por la FIFA.

Según un ranking estimado publicado por Marca, con la clasificación de la FIFA para el Mundial 2026 y luego del partido de Colombia vs Suiza, México tendría el noveno lugar en la clasificación general.

En esta clasificación México logró quedar por encima de Brasil, Holanda y Portugal, colocándose como el segundo equipo con mejor desempeño de Latinoamérica.

Aunque el Mundial 2026 aún no ha terminado y el 9 de julio del 2026 arrancan los partidos de cuartos de final, México ya tendría asegurada la novena posición en la clasificación, quedando de esta forma:

Estimado del ranking de la FIFA del Mundial 2026. (Especial)

Sin embargo, este ranking aún no está confirmado por la FIFA, situación que sucederá cuando el Mundial 2026 termine el 19 de julio de 2026.

México no logra superarse como anfitrión del Mundial 2026

Aunque México logró el noveno lugar en el Mundial 2026 según un ranking estimado de la FIFA, la selección no obtuvo su mejor posición como anfitrión.

En el Mundial 2026, México fue por tercera vez anfitrión de la Copa del Mundo. Sin embargo, en los dos años anterior obtuvo mejores lugares en la tabla general de la FIF, colocándose de la siguiente manera: