Tras comentarios de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, contra Kylian Mbappé, el futbolista le respondió asegurando que tiene “racismo sin complejos”.

A la perspectiva de Kylian Mbappé, la senadora no representa la lucha que los jugadores de Paraguay hicieron durante su participación en el Mundial 2026.

Kylian Mbappé reacciona a Celeste Amarilla acusando “racismo sin complejos”

Las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla que llamaron a la violencia contra Kylian Mbappé por la eliminación de Paraguay por Francia en el Mundial 2026, llevaron al futbolista a pronunciarse sobre el racismo exhibido.

A través de X, el futbolista del Real Madrid F.C. compartió una fotografía de Celeste Amarilla, dedicándole un mensaje a la “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

Kylian Mbappé aseguró que Celeste Amarilla “no representa al Paraguay”, pues recordó el esfuerzo de la selección durante el Mundial 2026 para el que tanto se prepararon.

Y es que a la perspectiva del seleccionado de Francia, las palabras de la senadora opacaron el desempeño que Paraguay tuvo en el Mundial 2026 y que debería ser replicado, no como sus palabras llenas de odio.

Asimismo, Kylian Mbappé mencionó que Amarilla tiene “racismo sin complejos”, asegurando que él prefiere no dar libertad a comentarios como los que ella hizo por el odio y el racismo que conllevan.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha excusado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y racismo por todo el mundo”. Kylian Mbappé, futbolista.