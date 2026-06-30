La selección de Francia, líder del Grupo I, se enfrenta este martes 30 de junio a Suecia en el MetLife Stadium, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, los franceses parten como favoritos con un pronóstico de victoria 3-1, mientras que Suecia llega como tercer lugar tras una fase complicada.

El encuentro será transmitido por ViX a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.

Francia vs Suecia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Francia 3-1 Suecia es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Francia 3-1 Suecia.

Francia vs Suecia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Francia vs Suecia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Francia

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué

Delantero: Kylian Mbappé

Suecia

Portero: Jacob Zetterström

Defensas: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf y Gabriel Gudmundsson

Mediocampistas: Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Elliot Stroud

Delanteros: Anthony Elanga, Alexander Isak y Viktor Gyökeres

Francia vs Suecia: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Sofia Yaker / AP Photo/Sofia Yaker)

Francia vs Suecia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Francia vs Suecia se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 30 de junio. Transmite ViX a las 15 horas.