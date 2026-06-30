La selección de Francia, líder del Grupo I, se enfrenta este martes 30 de junio a Suecia en el MetLife Stadium, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con figuras como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, los franceses parten como favoritos con un pronóstico de victoria 3-1, mientras que Suecia llega como tercer lugar tras una fase complicada.
El encuentro será transmitido por ViX a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.
Francia vs Suecia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Francia 3-1 Suecia es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Francia 3-1 Suecia.
Francia vs Suecia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Francia vs Suecia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué
- Delantero: Kylian Mbappé
Suecia
- Portero: Jacob Zetterström
- Defensas: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf y Gabriel Gudmundsson
- Mediocampistas: Alexander Bernhardsson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Elliot Stroud
- Delanteros: Anthony Elanga, Alexander Isak y Viktor Gyökeres
Francia vs Suecia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Francia vs Suecia se enfrentan en el Mundial 2026 el martes 30 de junio. Transmite ViX a las 15 horas.
- Partido: Francia vs Suecia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: MetLife Stadium
- Transmisión: ViX