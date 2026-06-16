El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá entregar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el Mundial 2026.

De acuerdo con el periodista Ben Jacobs, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregarán el trofeo al campeón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Trump podrá cargar el trofeo en la final del Mundial 2026. (captura)

Trump podrá repetir lo hecho en el Mundial de Clubes 2025

El presidente Donald Trump podrá entregar el trofeo del Mundial 2026 al capitán de la selección que resulte ganadora de la Copa Mundial de la FIFA.

Dicho gesto repetiría lo hecho por Donald Trump en el Mundial de Clubes 2025 cuando entregó el trofeo en la final que ganó el Chelsea de la Premier League y que incluso se quedó a celebrar con los jugadores la victoria del torneo ganado el año pasado.

Cabe mencionar que la ceremonia de la final del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, misma en la que participará Donald Trump, según lo dicho por el periodista Ben Jacobs.

Donald Trump tendría una participación histórica en el Mundial 2026

La presencia de Donald Trump en la ceremonia responde a la importancia histórica de la justa mundialista, que es la primera en disputarse con 48 selecciones y la más grande en la historia del futbol.

Como país anfitrión principal de la final, Estados Unidos tendrá un papel protagónico en el cierre del campeonato y ahora más con la presencia de Donald Trump.