Argentina es la favorita de Benjamín Netanyahu para quedar ganar el Mundial 2026.

-Miro a Argentina, ¿sabes por qué? -¿Messi? ¿Puedo adivinar? -No, antes de eso, tienen un presidente que es un jabadnik (cercano al Jabad Lubavitch). Es una superestrella, de verdad. Y ha logrado cosas increíbles con su economía al adoptar un modelo de libre mercado. Milei es un gran amigo de Israel y ha formado un equipo bastante bueno. Benjamín Netanyahu

Así lo reveló el primer ministro de Israel al comediante Ben Ben Baruch en un podcast, donde sorpresivamente afirmó que desea que la Selección Albiceleste haga un buen campeonato, no por Lionel Messi, sino por el presidente argentino Javier Milei.

Netanyahu quiere que Argentina gane el Mundial 2026

El favorito de Netanyahu para quedar campeón en el Mundial 2026 es Argentina.

Aunque los buenos deseos del ministro de Israel para Argentina en el Mundial 2026 son por Milei, también elogió al 10 de la Albiceleste.

Benjamin Netanyahu (EFE)

Benjamín Netanyahu destacó la capacidad de Lionel Messi al seguir compitiendo, pese a tener tantos logros en su carrera.

“Un tipo de 39 años que, por todos los indicios, ya logró tanto y, sin embargo, aparentemente, aún tiene más por hacer." Benjamín Netanyahu

Igualmente, el ministro israelí enfatizó la importancia de tener alguien con tanta experiencia como Messi y que “sabe marcar goles”.

Asimismo, Netanyahu confesó que conoció a Lionel Messi una vez que acudió a Israel para jugar un partido.

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE)

En el contexto político actual, Netanyahu es uno de los aliados más visibles de Milei. Ambos han expresado su apoyo político y ahora deportivo.

Incluso en el Mundial 2026 se ha visto a aficionados argentinos ondear la bandera de Israel, provocando polémica en redes sociales.

La Selección Argentina se juega su pase a semifinales del Mundial 2026 contra Suiza el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.