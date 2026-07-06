La Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una demanda contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla por los comentarios racistas y xenófobos que realizó contra el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el organismo calificó las declaraciones de la legisladora como “aberrantes”, “inaceptables” y potencialmente delictivas, por lo que adelantó que acudirá al parquet (Fiscalía francesa) para iniciar acciones legales.

Los señalamientos de Celeste Amarilla surgieron después de la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, la senadora publicó diversos mensajes en redes sociales dirigidos contra Kylian Mbappé, los cuales fueron ampliamente criticados por su contenido racista y xenófobo.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Federación Francesa de Fútbol presentará denuncia contra Celeste Amarilla

En su pronunciamiento, la Federación Francesa de Fútbol afirmó que este tipo de expresiones deben ser perseguidas por la justicia, por lo que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía francesa para que se investiguen los hechos y, en su caso, se finquen responsabilidades contra la legisladora de Paraguay: Celeste Amarilla.

Asimismo, reiteró su respaldo absoluto a Kylian Mbappé, a los jugadores de la selección francesa y, en general, a todas las personas que son víctimas de discursos de odio y actos de racismo.

La Federación subrayó que continuará reforzando su lucha contra el racismo y cualquier forma de discriminación, al considerar que este tipo de declaraciones atentan contra los valores que representa el deporte.

También sostuvo que los comentarios de Amarilla no solo ofenden a Mbappé, sino a toda la selección francesa, ya que sus jugadores representan a Francia en el escenario internacional.

Secretaria del Deporte de Francia respalda a Kylian Mbappé

La secretaria del Deporte de Francia, Mariana Ferrari, también condenó los comentarios de Celeste Amarilla y expresó su respaldo al delantero francés.

Mediante una publicación en X, la funcionaria aseguró estar “completamente escandalizada” por las declaraciones de la senadora paraguaya y reiteró que el Gobierno francés condena con la mayor firmeza cualquier expresión de racismo.

Ferrari coincidió con la Federación Francesa de Fútbol al calificar los comentarios como aberrantes e indignos, y enfatizó que resultan aún más graves al provenir de una representante electa de otro país.

Asimismo, afirmó que al atacar a Kylian Mbappé también se ataca lo que representa como deportista y los valores que Francia defiende, como la libertad, la igualdad y la fraternidad.

Finalmente, expresó su apoyo al capitán de la selección francesa y al resto del equipo, que consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.