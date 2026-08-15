América 5-1 Puebla fue el resultado en el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Las Águilas se afianzaron como líderes del Grupo B del torneo.
América, campeón de la Liga Femenil BBVA, sumó su tercera victoria en el Apertura 2026 para llegar a 9 puntos como líder de su sector.
Marcador: América 5-1 Puebla
América vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
América fue sorprendido por el Puebla en el primer tiempo, pero la mayor calidad del equipo local le permitió darle la vuelta al marcador para llegar a 9 puntos en la Liga Femenil BBVA.
Así fueron los 6 goles del partido América vs Puebla:
- Minuto 2: Gol de Brina Micheels | Puebla 1-0 América
- Minuto 12: Gol de Montserrat Saldívar | América 1-1 Puebla
- Minuto 37: Gol de Priscila da Silva | América 2-1 Puebla
- Minuto 45+1: Gol de Alexa Soto | América 3-1 Puebla
- Minuto 54: Gol de Geyse da Silva | América 4-1 Puebla
- Minuto 90+2: Gol de Gaby García | América 5-1
¿Cuándo vuelven a jugar América y Puebla en la Liga Femenil BBVA?
Después de cumplir su compromiso en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, América y Puebla se prepararán su siguiente partido en la competencia.
América visita a Necaxa el 23 de agosto en la Jornada 4, mientras que Puebla recibirá al San Luis el mismo día.