La selección que gane el Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares, equivalentes a casi 875 millones de pesos mexicanos .

Pero eso no es todo, la bolsa total de premios que los organizadores del Mundial 2026 distribuirn asciende a 727 millones de dólares entre todos los 48 equipos participantes, por lo que no habrá selección que se vaya con las manos vacías.

Los principales premios, además del campeón, serán los de:

Segundo lugar, 33 millones de dólares

Tercer lugar, 29 millones de dólares

Cuarto lugar, 27 millones de dólares

Premios para los últimos lugares del Mundial 2026

Las selecicones del Mundial 2026 que concluyan en los puestos que van del quinto al octavo lugar van a tener 19 millones de dólares.

De la misma manera, se van a premiar a los equipos que queden en las posiciones del nueve al 16 con 15 millones de dólares, cada uno.

Del lugar 17 al 32 tendrán 11 millones de dólares y nueve millones de dólares para quienes terminen en los lugares 33 al 48.

Premios Mundial 2026: Dan las gracias a 16 selecciones con 9 millones de dólares

Las selecciones que aseguraron 9 millones de dólares, equivalentes a 157 millones de pesos mexicanos, son las 16 últimas que fueron eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026 y se trata de:

Chequia Corea del Sur Qatar Haiti Escocia Turquia Curazao Tunez Nueva Zelanda Irán Uruguay Arabia Saudita Irak Jordania Uzbekiztan Panamá

Mientras tanto, México se encuentra en el top 10 del ranking de la FIFA por su buen desempeño en la primera fase.

México está en el lugar nueve de la clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, que podría augurar un buen desempeño: