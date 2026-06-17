Erling Haaland impulsó con dos goles a Noruega para conseguir su primer victoria en el Mundial 2026, 4-1 ante la selección de Irak, este martes 16 de junio en Boston.

Noruega volvió a anotar en un Mundial después de 28 años de no lograrlo, mientras que Irak sigue sin conocer el triunfo en este torneo.

Marcador: Irak 1-4 Noruega

Irak 1-4 Noruega: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

El partido Irak vs Noruega en la Jornada 1 del Mundial 2026 fue de un solo lado, con la selección europea muy superior a los iraquíes.

Goles del partido Irak vs Noruega:

Minuto 29: Erling Haaland hace el 1-0 para Noruega

Minuto 38: Aymen Hussein empata 1-1 para Irak

Minuto 43: Erling Haaland recupera la ventaja 2-1 para Noruega

Minuto 76: Leo Skiri Østigård hace el 3-1 a favor de Noruega

Minuto 97: Kristian Thorstvedt sella el triunfo noruego, 4-1

Leo Oestigard anotó el tercer gol en la victoria de Noruega en el Mundial 2026. (Charles Krupa / AP Photo/Charles Krupa)

¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?

Tras conseguir los primeros tres puntos en disputa en el Grupo I del Mundial 2026, Noruega de Erling Haaland comanda el Grupo I.

Así va el Grupo I:

Noruega | 3 puntos

Francia | 3 puntos

Irak | 0 puntos

Senegal | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Noruega e Irak en el Mundial 2026?

Noruega vuelve a jugar en el Mundial 2026 el lunes 22 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia, ante Senegal.

Francia enfrentará a la selección de Irak en el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.