Erling Haaland impulsó con dos goles a Noruega para conseguir su primer victoria en el Mundial 2026, 4-1 ante la selección de Irak, este martes 16 de junio en Boston.

Noruega volvió a anotar en un Mundial después de 28 años de no lograrlo, mientras que Irak sigue sin conocer el triunfo en este torneo.

Marcador: Irak 1-4 Noruega

Irak 1-4 Noruega: así fue el partido del Grupo I del Mundial 2026

El partido Irak vs Noruega en la Jornada 1 del Mundial 2026 fue de un solo lado, con la selección europea muy superior a los iraquíes.

Goles del partido Irak vs Noruega:

  • Minuto 29: Erling Haaland hace el 1-0 para Noruega
  • Minuto 38: Aymen Hussein empata 1-1 para Irak
  • Minuto 43: Erling Haaland recupera la ventaja 2-1 para Noruega
  • Minuto 76: Leo Skiri Østigård hace el 3-1 a favor de Noruega
  • Minuto 97: Kristian Thorstvedt sella el triunfo noruego, 4-1
Leo Oestigard anotó el tercer gol en la victoria de Noruega en el Mundial 2026.
Leo Oestigard anotó el tercer gol en la victoria de Noruega en el Mundial 2026. (Charles Krupa / AP Photo/Charles Krupa)

¿Cómo va el Grupo I del Mundial 2026?

Tras conseguir los primeros tres puntos en disputa en el Grupo I del Mundial 2026, Noruega de Erling Haaland comanda el Grupo I.

Así va el Grupo I:

  • Noruega | 3 puntos
  • Francia | 3 puntos
  • Irak | 0 puntos
  • Senegal | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Noruega e Irak en el Mundial 2026?

Noruega vuelve a jugar en el Mundial 2026 el lunes 22 de junio, como parte de la Jornada 2 de la competencia, ante Senegal.

Francia enfrentará a la selección de Irak en el otro partido del Grupo I del Mundial 2026.