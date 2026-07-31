El plan de la FIFA para vender una participación de aproximadamente el 20% de su negocio comercial a inversionistas privados quedó descartado por la organización.
Tras la fuerte resistencia por parte de dirigentes del futbol mundial, amenazas de boicot y divisiones, la FIFA de Gianni Infantino decidió dar marcha atrás en sus planes.
“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”FIFA
La FIFA ofrece su postura tras cancelación de su plan
A través de un comunicado, la FIFA reiteró que se concretaría el plan solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.
“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”FIFA