El plan de la FIFA para vender una participación de aproximadamente el 20% de su negocio comercial a inversionistas privados quedó descartado por la organización.

Tras la fuerte resistencia por parte de dirigentes del futbol mundial, amenazas de boicot y divisiones, la FIFA de Gianni Infantino decidió dar marcha atrás en sus planes.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario” FIFA

La FIFA ofrece su postura tras cancelación de su plan

A través de un comunicado, la FIFA reiteró que se concretaría el plan solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.