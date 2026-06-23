El encuentro entre Francia e Irak del Mundial 2026 retomó sus acciones en el Lincoln Financial Field de Filadelfia tras una suspensión de una hora y 50 minutos provocada por una tormenta eléctrica.

Vuelve la acción: se reanuda el Francia vs Irak tras la tormenta eléctrica (Matt Rourke / AP Photo/Matt Rourke)

El partido, disputado este lunes 22 de junio, se reanudó sin pausa de hidratación en el segundo tiempo debido al retraso en el cronograma.

Francia, liderada por Kylian Mbappé, busca afianzar su liderato en el Grupo I tras vencer a Senegal, mientras que Irak intenta recuperarse de su derrota inicial frente a Noruega.

Francia vs Irak se ha detenido por varios minutos. (Matt Rourke / AP Photo/Matt Rourke)

Regresa el partido Francia vs Irak tras la pausa por clima extremo

El encuentro entre las selecciones de Francia e Irak, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, ha retomado su actividad en el Lincoln Financial Field de Filadelfia tras una interrupción obligada por las condiciones climáticas.

El partido, disputado este lunes 22 de junio, tuvo que ser detenido tras el primer tiempo debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la sede en Estados Unidos.

El Francia vs Irak queda suspendido por una fuerte tormenta eléctrica. (Matt Slocum / AP Photo/Matt Slocum)

La suspensión del duelo se prolongó por un espacio de una hora y 50 minutos antes de que se autorizara la reanudación de las acciones en el campo.

Como consecuencia del retraso en el cronograma, se ha determinado que para el segundo tiempo de este compromiso no habrá pausa de hidratación.

Este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo I, sector que comparten con Noruega y Senegal.

La selección gala, que cuenta con Kylian Mbappé como figura principal, llegó a este partido tras una victoria ante Senegal en la primera jornada.

Mbappé lidera victoria de Francia ante Irak en el Mundial 2026. (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Por el contrario, el conjunto de Irak busca recuperarse tras haber sufrido una derrota frente a Noruega en su debut.

El partido, que inició originalmente a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), continúa siendo transmitido para los aficionados desde las 18:00 horas a través de la plataforma ViX.