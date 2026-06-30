Erling Haaland apareció en el momento que más lo necesitaba la selección de Noruega para eliminar a Costa de Marfil, anotando su quinto gol del Mundial 2026.

Con cinco goles, Erling Haaland se mantiene en la pelea por el campeonato de la especialidad en el Mundial 2026, pero más importante para Noruega, están a 90 minutos de meterse en los cuartos de final del torneo.

Erling Haaland, el héroe de Noruega ante Costa de Marfil

Erling Haaland no ha decepcionado en su debut en el Mundial, y fiel a su etiqueta de líder de Noruega, le dio la victoria sobre Costa de Marfil en el Estadio de Dallas.

Haaland, de 1,95 metros, anotó su quinto gol en la competencia para superar al francés Kylian Mbappé y quedó a uno del máximo goleador del certamen, Lionel Messi.

Erling Haaland celebra el gol del triunfo ante Costa de Marfil (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Halaand extiende su racha goleadora con la selección de Noruega

Erling Haaland llegó a 13 partidos consecutivos con la selección de Noruega que anota al menos un gol, y suma ya 25 tantos en ese periodo, demostrando que vive su mejor momento como jugador de área.

Ante Costa de Marfil, Haaland había pasado inadvertido, pero cuando el partido entró en su etapa decisiva alzó la mano para salvar a Noruega.

Haaland habita el área y ahí se encontró por quinta ocasión con su amigo el balón, a quien mandó a las redes para sellar el triunfo de Noruega en los dieciseisavos de final del torneo.

El siguiente reto de Erling Haaland en el Mundial 2026

Erling Haaland y Noruega enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 a Brasil, un gigante que lleva varios torneos de este tipo dormido, pero que será el reto más duro para el delantero y su selección.

Haaland volverá al área en busca de goles y Noruega los necesitará si quiere seguir soñando en el Mundial 2026.